Hububatta biçerdöver ile hasat işlemleri sürüyor

Erzincan’da hububat tarlalarında biçerdöver ile hasat işlemleri sürüyor.

Hububatta biçerdöver ile hasat işlemleri sürüyor

'nin gıda sektöründe birçok ürünün hammaddesi olan ve stratejik öneme sahip buğdayın hasadı 'da devam ediyor.

Bahar aylarında yeterli yağışın alınması ve kuraklık yaşanmamasının ardından buğdayda verimin arttığı görüldü. Havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı sürüyor. Kimi çiftçi tarlasını sürerken, kimisi de sürdüğü tarladan elde ettiği ürünleri makine yardımıyla buğday ve samana dönüştürüyor.

Çiftçiler patos makinesi ile buğday ve saman elde ederek üretim yapıyor. Biçerdöverler tarafından yapılan hasat çalışmaları ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da yakından takip edilerek dane kaybı başta olmak üzere yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçiliyor.

Üretici çiftçiler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Erzincan genelinde hububat ekim sahalarında artış yaşandığını kaydetti.

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