Hücre evinden ünlü iş insanına suikast hazırlığı çıktı

Kağıthane ve Eyüpsultan'da asayiş çalışmaları sürüyor.

Ekipler, iki ilçede farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmalarında bir hücre evi tespit etti.

Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Adreste arama yapıldı ve bir AK-47 uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör bulundu.

Bunların yanı sıra evden 50 adet 7,62 milimetre fişek ile bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

ÜNLÜ İŞ İNSANINA SALDIRI İDDİASI

Yakalanan 4 şüphelinin İstanbul'a suikast amacıyla geldikleri ve kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Şüphelilerin hedefinde iş dünyasının yanı sıra spor , sanat ve cemiyet çevrelerinde de ünlü bir iş insanının bulunduğu öne sürüldü.