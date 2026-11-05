Hücre evinden ünlü iş insanına suikast hazırlığı çıktı
05.11.2026 10:23
Baskın yapılan evden çok sayıda tüfek ve silah çıktı.
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir hücre evine düzenlenen operasyonda ünlü bir iş insanına suikast hazırlığında olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Kağıthane ve Eyüpsultan'da asayiş çalışmaları sürüyor.
Ekipler, iki ilçede farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmalarında bir hücre evi tespit etti.
Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Adreste arama yapıldı ve bir AK-47 uzun namlulu tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör bulundu.
Bunların yanı sıra evden 50 adet 7,62 milimetre fişek ile bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.
ÜNLÜ İŞ İNSANINA SALDIRI İDDİASI
Yakalanan 4 şüphelinin İstanbul'a suikast amacıyla geldikleri ve kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları iddia edildi.
Şüphelilerin hedefinde iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de ünlü bir iş insanının bulunduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.