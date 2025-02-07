Hukuk barajı 100 bine çekildi

Hukuk fakültesini kazanmak zorlaştı.



ÖSYM tarafından yayınlanan YKS Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakülteleri için geçen yıllarda 125 bin olarak uygulanan başarı sıralaması şartı 100 bine çekildi. Bu kapsamda, hukuk fakültelerini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılında Adalet Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, hukuk fakülteleri için barajı 100 bine yükseltilmiş ancak ilk kez uygulanacağı 2022 yılında karardan vazgeçilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmıştı.



Başarı şartı aranan tıp, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık ve mimarlık içinse sıralamalar değişmedi.