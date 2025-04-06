Hukuk fakültesi öğrencisi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Batuhan D. evinin önünde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, yol kenarında park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarda bulundu.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Batuhan D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilde bulunan tabancaya da incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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