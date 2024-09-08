Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevridi. Adayların sınav günü HMGS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

2024 Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak.

Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? - 1

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM bünyesindeki sınavlara ait giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce duyuruluyor. Bu nedenle Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgelerinin 19 Eylül tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. 

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