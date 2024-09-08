Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM bünyesindeki sınavlara ait giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce duyuruluyor. Bu nedenle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgelerinin 19 Eylül tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.