Hukuk öğrencisinden sahte TOKİ sitesiyle milyonluk vurgun

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A. (20) isimli genç kız, iddiaya göre internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu.

Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı.

“GİDİN POLİSE ŞİKAYET EDİN"

E.A., iddialara göre mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor." diyerek ikinci kez dolandırdı.

Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise zanlının, "Gidin polise şikayet edin, benim uykum geldi, uyku saatim." diyerek telefonu kapattığı belirlendi.

Şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti.

"ONLARIN PARASIYLA EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız." dediği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi.