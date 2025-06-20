Hukukçuların sınav sonucu şaşırttı: Mezunların yalnızca yüzde 23'ü barajı geçti

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na katılan 5 bin 818 hukuk fakültesi mezununun yalnızca yüzde 23'ü, 70 barajını geçti.



Sınavı geçemeyenler hakim, savcı, avukat ya da noter olamıyor.



Hukuk fakültelerini üniversite sınavı başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrenciler tercih edebiliyor. Peki bu düşük başarı oranının nedeni ne?

"HUKUK HOCASI OLARAK BEN DE BU SINAVDAN KALIRIM"

NTV'ye konuşan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Karagöz, "Sonuçları ben sağlıklı bulmuyorum. Sınav içerik açısından amaca hizmet etmiyor. Hukuk fakültelerinin standardını belirleyebilecek bir sınav değil. Soruları incelediğimde bir hukuk hocası olarak ben profesörüm, ben de kalırım. Sınavı tartışmak zorundayız. Bence bu sınav sınıfta kaldı, öğrenciler değil." dedi.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ikinci kez yapılıyor. Geçen yıl yapılan ilk sınavda başarı oranı yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.



Hukuk profesörü Havva Karagöz'a göre soruların çoğu hukuki bilgiyi ayırt edici nitelikte değil.

Karagöz "Hukuk fakültesi mezunları kanun maddesi ezberlemez. 70 alabilmesi için bir öğrencinin kanun maddesi ezberlemesi lazım. Lütfen bu soruları hazırlayan komisyon kimse oturup konuşalım biz neden bu komisyonlarda etkin değiliz bunu da sormak istiyorum." diye konuştu.



HUKUK EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ DÜŞTÜ MÜ?



Hukuk fakültesi ve mezun sayısının artması, hukuk eğitiminin niteliği de bir süredir tartışılıyor.

Prof. Dr. Karagöz bu konuda şunları söyledi:

"Hukuk fakültelerinde kalitenin mutlaka yerleşmesi gerekir. Türkiye'de hukuk fakültesi sayısının azalması şarttır. Eğitim kalitesinin yükselmesi gerektiği kanaatindeyim, hukuk fakülteleri 5 yıllık olmalı yüzde 100 inanıyorum ama bu, bu sınavla sağlanmaz."



24 Ekim 2019'dan sonra hukuk fakültelerine kayıt olanların hukuk mesleklerini yapabilmesi için bu sınavı geçmeleri gerekiyor.

