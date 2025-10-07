Hükümet düzenleme hazırlığında! İşçi anne ile memur anne aynı izni kullanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.

ÜCRETSİZ İZİNDE DE FARK KALKACAK



Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor.



Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor.



Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.



BABALAR İÇİN DE DÜZENLEME VAR



Edinilen bilgilere göre babalar için uygulanan doğum izin sürelerinin de memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkarılmasına ilişkin düzenleme de gündemde.



Düzenlemenin bu yıl bitmeden Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.