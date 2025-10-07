Hükümet düzenleme hazırlığında! İşçi anne ile memur anne aynı izni kullanacak
Süt izni uygulamasında memur ve işçi arasındaki süre farkı ortadan kaldırılacak. Hükümet işçi ve memur ebeveynlere verrilen haklarda eşitsizliği gidermek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Muhabir Sibel Can'ın haberi...
Hükümet aile yılı kasamında yeni bir yasal düzenleme için düğmeye bastı.
Annelere verilen süt izninde memur ve işçiler arasındaki süre farkı ortadan kaldırılacak.
Çalışma ile işçi annelerin de memur annelerinki kadar süt izni kullanmaları sağlanacak.
Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1,5 saat süt izni alabiliyor.
Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.
ÜCRETSİZ İZİNDE DE FARK KALKACAK
Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor.
Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor.
Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.
BABALAR İÇİN DE DÜZENLEME VAR
Edinilen bilgilere göre babalar için uygulanan doğum izin sürelerinin de memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkarılmasına ilişkin düzenleme de gündemde.
Düzenlemenin bu yıl bitmeden Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.