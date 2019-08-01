Hükümet-parti-parlamento arasındaki koordinasyon sorunu için formül geliştirildi. Üçlü yapı arasında koordinasyonu sağlayacak ‘koordinatör' belirlenecek. Ayrıca imza yetkisi olan bir koordinat bakan yardımcısı görevlendirilmesi de planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışmalarda bir seri toplantı yapılarak ‘Cumhurbaşkanlığı-hükümet-partiparlamento' ve bürokrasi açısından sistemin verimli ve hızlı çalışmasını sağlamak için neler yapılacağı değerlendirildi. AK Parti'nin grup ve parti yöneticileriyle yapılan toplantı, ikinci kez tekrarlanarak elde edilen veriler masaya yatırıldı.

Habere göre rapor, bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve hayata geçirilecek. Uygulama ve icraatların eşgüdümlü olarak hayata geçirilmesi amacıyla hükümet, parti ve parlamento arasında koordinasyonun sağlanması için mekanizma oluşturulacak. Ayrıca 'Genel Başkan Yardımcısı veya bir bakanın' koordinator olarak atanması da tartışılıyor. Böylece üç yapının birbirinden haberdar edilmesi, bakanlıkların parti politikalarına uygun icraat gerçekleştirmeleri sağlanacak.



VEKİLLER DE TOPLANTILARA ÇAĞIRILACAK



Mekanizma, tüm yasal düzenlemelerin ortak toplantılarda tartışılarak karara bağlanmasını sağlayacak. Yeni dönemde özellikle yasa hazırlıklarında ilgili milletvekilleri de bu toplantılara çağrılacak. Özellikle ilgili Meclis komisyonunun iktidar partisinden üyeleri çalışmalardan haberdar edilecek. Bu sayede "Yasal düzenlemelerden Meclis'e gelmeden önce haberimiz olmuyor" eleştirileri ortadan kaldırılacak. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri daha etkin kullanılacak. Yasa konusu olmayan konuların kararname ile hayata geçirilmesi hızlandırılacak.



TALEP VE ÖNERİLERE HIZLI ÇÖZÜM



Bakanların ve bakan yardımcılarının da daha fazla inisiyatif alması sağlanacak. İmza yetkisi sorununu aşmak için bakan yardımcılarından biri 'koordinatör' olarak görevlendirilecek. Özellikle milletvekillerinin seçim bölgeleriyle ilgili talep ve önerileri bu makam tarafından değerlendirilecek. Stratejik olmayan sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacak.

