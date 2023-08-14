Hükümetin ilk zam teklifine CHP'den tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı.



Kamu İşveren Heyeti, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif ederken 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

"ENFLASYONU DAHA YENİ YÜZDE 33'E GÜNCELLEDİ"



Hükümeti zam teklifine ise CHP'den tepki geldi.



Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Merkez Bankası Başkanı 2024 enflasyonunu daha yeni yüzde 33'e güncelledi ama hükümet memura ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 teklif etti." dedi.



"Daha bir hafta önce 2024 enflasyonu yüzde 34 olacak demedi mi? Bunlarda ne insaf ne de izan kalmış." diye konuşan Öztrak, "Enflasyon farkı vereceğine hedeflediğin enflasyonu ver, maaşı ver..." ifadelerini kullandı.

