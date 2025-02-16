Hükümlü firari karı koca çatıda yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Ekipler, hakkında 42 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.N. ile aynı suçtan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karısı R.N'nin saklandığı adresi tespit etti.



Buca ilçesindeki adrese düzenlenen baskında ekiplerin geldiğini fark edince çatıya çıkan Y.N. ile R.N. yakalandı.



Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de sık sık adres değiştirdiği belirlenen hırsızlık suçundan 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı da saklandığı evde yakaladı.



Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.