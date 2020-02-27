Hulusi Akar: İdlib'de istikrarın oluşması için elimizden geleni yapıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Akar, "Meseleye geniş açıdan bakmak lazım biz Türkiye olarak ülkemizin güneyinde istikrarın oluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaparak şu ifadeleri kullandı:



"Meseleye geniş açıdan bakmak lazım biz Türkiye olarak ülkemizin güneyinde istikrarın oluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Rusya ile münasebetimizi biliyorsunuz istikrar oluşması İçin elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de genç, ihtiyarherkes için ağır bir travma var, insanlık dramı var, yapılan budur. Ankara’da Moskova ile görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için umutluyuz, taraflar gayret gösteriyor."

SOÇİ MUTABAKATI VURGUSU

Milli Savunma Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası belge olan 2018 yılında imzalanan Soçi mutabakatının bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz Soçi mutabakatıyla ilgili bağlı olduğumuzu ilerlemeler kaydettiğimizi belirtmek istiyoruz. Rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu aynı şeyi yaptığını söylüyoruz. Öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını böylece göçün durmasını göçle birlikte bölgenin radikalleşmesin engellenmesini; akan kan durunca da diğer konuların Soçi çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz. Bu konuda duruşumuz belli."

"ABD SAVUNMA BAKANI MARK ESPER İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Akar, TSK'nın arazide ateşkesin sağlanması için elinden geleni yaptığını bildirdi.

"HAVA SAHASI İÇİN RUSLARLA GÖRÜŞÜYORUZ, AMA SORUN DEVAM EDİYOR"

Akar, "Bir takım tedbirler alınıyor arazide karşılıklı ileri geri hareketler oluyor değişken bir durum var. Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyonun ötesinde, ordaki ateşkesin devam etmesi için çok gerekli olduğunu bildirdik. İHA’ların ve SİHA’ların görev yapması konusunda Ruslarla konuşuyoruz ama sorun devam ediyor" dedi.