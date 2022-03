Hulusi Akar Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi: Türkiye elinden gelen gayreti gösteriyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifingin ardından Mehmetçik'e hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Akar, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



Özel seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, "Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

"TSK, CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYOR"



Dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğini dile getirdi.



Bakan Akar, yalnızca Türkiye'nin değil dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.



Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Kahraman arkadaşlarımız, Mehmetçik, 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu teröre son vermek için gece gündüz demeden görevlerini yapıyor. Artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizi, milletimizi başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KOMŞULARIN HAKKINA SAYGI VURGUSU



Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren yoğun şekilde devam eden terörle mücadele operasyonlarında toplam 33 bin 926 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:



"Mehmetçik, gece gündüz demeden teröristlerin tespit edilen ne kadar mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler şu anda Mehmetçik'in nefesini enselerinde hissediyorlar, hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendileri de görüyorlar. İnşallah bu mücadele azim ve kararlılık devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele."



UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER



Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin devam ettiğini hatırlatan Akar, Türkiye'nin, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı.



Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, "Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz." dedi.



Akar, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.



Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.