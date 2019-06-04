Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akit TV'de yayınlanan bir programda generallere yönelik kullanılan ifadelere ilişkin konuştu.

Akar, ""Bu birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler.

Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi.

64 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Öte yandan Akar, "Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi" derken, Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi.

Bakan Akar ve komutanlar burada harekattaki son duruma ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Harekata ilişkin talimatlar veren Akar, arazideki tugay komutanlarıyla da görüştü.

Başarıyla devam eden harekat dolayısıyla tebriklerini ileten Bakan Akar, "Teröristlere ait girilmeyen mağara, girilmeyen in kalmayacak" talimatını verdi. Harekatın başarılı bir şekilde devam ettiğini yineleyen Akar, şöyle konuştu:

"Sizlerle gurur duyuyor, sizlerle övünüyoruz. Generallerimizin, tugay komutanlarımızın birlik ve beraberlik içinde Mehmetçik ile omuz omuza bu faaliyetleri başarıyla götürmesi hem TSK hem de asil Türk milleti için büyük bir gurur, övünç kaynağı. Teröristlerin girilmedik inleri kalmayacak şekilde bu faaliyetleri tamamlayacağız. İnşallah bölgedeki en son mağaraya girip en son teröristi etkisiz hale getirerek ülkemizin rahatına, huzuruna bir katkı daha sağlayacağız. Yapılan bu faaliyetler de şanlı Türk ordusunun şanlı tarihine yeni bir sayfa ekleyecek."

PİLOTLA TELSİZ KONUŞMASI

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Harekatı’na destek sağlayan havadaki uçaklardan birinin pilotuyla da telsizden görüştü.

Görev uçuşundaki pilota başarı dileyen Akar, “Yıldızlar arasında sizi görmenin güvenini, gururunu yaşıyoruz. Mehmetçik varlığınızdan gururun yanı sıra güven de duyuyor. Böylece buradaki faaliyetlerini yüksek moral ve motivasyonla tavizsiz yerine getirmenin rahatını yaşıyor” dedi.

F-16’nın pilotu da "Burunlarının dahi kanamaması için yıldızların altında Mehmetçik'imizi korumaktan ve sizlerin emri altında görev yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Mehmetçik'imizin görevini layıkıyla yapmaları için Hava Kuvvetlerinin bir ferdi olarak sabaha kadar buralarda uçmaya hazırız” diye konuştu.

Bayram namazını da 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kılan Akar ve Komutanlar daha sonra personelle bayramlaştı.

Öte yandan Pençe Harekatı’nın yönetildiği birlikte harekata yönelik gece boyunca helikopterlerle yapılan ikmal faaliyetlerinin devam etmesi dikkat çekti.