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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK ile MİT'in Kandil'e düzenlediği ortak operasyona ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Kandil'e yönelik bu operasyonların devamı gelecek" dedi.
ABD'nin Golan Tepeleri kararı için "tehlikeli" diyen Akar, "Rüzgar eken fırtına biçer" ifadelerini kullandı.
Akar, OHAL kalktıktan sonra TSK'dan 1177 personelin ihraç edildiğini söyleyerek, "FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, şiddetli şekilde devam ediyor" diye konuştu.
KANDİL'E NOKTA OPERASYONU (ÜST KADEME BÖYLE VURULDU)