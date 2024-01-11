Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan adayı Hulusi Özen kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hulusi Özen, 1986 yılında Niğde'de dünyaya geldi. Niğde Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü'nden mezun olan Hulusi Özen, hukuk camiasında önemli bir yere sahiptir.



Profesyonel kariyerine Niğde Barosu'nun saygın avukatlarından Ergün Kurucu ve Mukadder Adem'in katipliğini yaparak başlayan Özen, 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu katipliği görevine atanmıştır.



Halen bu görevini başarıyla sürdüren Hulusi Özen, hukuk fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık stajını başarıyla geçerek, 8 Ağustos 2023 tarihinde yemin ederek avukatlık mesleğine adım atmıştır.