Hünnap başkan yardımcısını öldürüyordu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yediği hünnap meyvesi soluk borusuna kaçan Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi, Heimlich manevrasıyla hayata döndü.
Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi, yediği hünnap meyvesi soluk borusuna kaçınca ölümden döndü.
Olay, Karamürsel Balık Hali'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Tanrıverdi, yanında bulunan arkadaşlarıyla sohbet ederken hünnap yediği sırada aniden nefes almakta zorlandı.
Tanrıverdi'nin soluk borusuna hünnap kaçtığını fark eden arkadaşı, ilk olarak sırtına vurdu.
Ardından heimlich manevrası uygulayan arkadaşı, Tanrıverdi'nin nefes borusunu tıkayan meyveyi çıkarmayı başardı.
Kısa süreli panik yaşanan olay, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
