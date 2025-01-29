Hurda araçların ruhsatını çaldılar: 2 gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 hurda aracın ruhsatını çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Hurda araçların ruhsatını çaldılar: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Tekkeköy ilçesinde iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.D. (30) ve P.A'yı (34) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ele geçirilen ruhsatlar ise sahibine teslim edildi.

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