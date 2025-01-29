Hurda araçların ruhsatını çaldılar: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Tekkeköy ilçesinde iş yerinden hurda araçlara ait 10 ruhsatın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, S.D. (30) ve P.A'yı (34) düzenlenen operasyonla yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.



Ele geçirilen ruhsatlar ise sahibine teslim edildi.