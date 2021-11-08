Hurda dükkanı kundaklandı: 1 ölü

İzmir Karabağlar'da bulunan Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi'ndeki Ali Rıza Durna'ya (65) ait hurda malzemeleri dükkanı henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi lastik ve plastik malzemelerle ateşe verdi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Kullanılamaz hale gelen dükkana giren ekipler, Durna'nın cansız bedenini buldu.



Öte yandan bir şüphelinin dükkanı ateşe vermesi çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra dükkana attığı görülüyor.



Ayrıca şüphelinin ateş yaktığı yerde talaş dolu bir çuval olduğu da belirlendi.



Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

