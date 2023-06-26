Hurda için girdikleri evin tavanı çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:



"Kocaeli Derince’de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 Ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."