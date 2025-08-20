Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari'nin sahibi: "Binemeden gitti"
Türkiye, dün Ferrari kazasını konuştu. Sosyal medyada gündem olan kazaya ilişkin Ferrari'nin sahibi Ömer Çelik konuştu. Çelik, "Alalı 5 gün oldu. Binemeden gitti." dedi.
İstanbul'da dün boyasız göçük tamiri gören 2012 model Ferrari 458 Italia model otomobil Büyükçekmece'de tek taraflı kazaya karıştı.
Kaza sosyal medyada gündem oldu.
Silivri'de akaryakıt ve inşaat sektöründe çalışan Ömer Çelik, yaklaşık bir hafta önce aldığı 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini Büyükçekmece'de tamirciye bıraktı.
Hareket halindeyken araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkan usta, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kazanın ardından otomobili aynı tamirciye bırakan Çelik, kazayı yapan ustanın aracı satın alarak masrafının karşılanmasını istedi.
"ARACI ALALI 5 GÜN OLDU, ÇOK ÜZÜLDÜM"
Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Cana geleceğine mala gelsin." diyerek aracın arka difüzörü düştüğü için tamire verdiğini dile getirdi.
"Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler ama bana bir saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler." diye konuşan Çelik, "4-5 saat sonra araçla kaza yapıldığını söylediler. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık." dedi.
"BİNEMEDEN GİTTİ"
Mağdur olduklarını söyleyen Çelik, "Mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti." ifadelerini kullandı.
Çelik, aracın kaskosu olmadığını dile getirip "Kendilerine arabanın satışını vereceğiz." diye konuştu.
Dün ntv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan usta Hakan Yılmaz, aracın değeri olan 15 milyon lirayı sahiplere nakit ödeyeceğini açıklamıştı.
