Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari'nin sahibi: "Binemeden gitti"

"ARACI ALALI 5 GÜN OLDU, ÇOK ÜZÜLDÜM"



Lüks otomobilin sahibi Ömer Çelik, "Cana geleceğine mala gelsin." diyerek aracın arka difüzörü düştüğü için tamire verdiğini dile getirdi.



"Bir de rüzgar sesi geliyordu. Onu kontrol etmek için teste çıktı arkadaşlar. Teste çıktıklarında bana haber verdiler ama bana bir saat sonra gelip aracı alabilirsiniz dediler." diye konuşan Çelik, "4-5 saat sonra araçla kaza yapıldığını söylediler. Fotoğraf attıklarında ben tabi ki üzüldüm, aracı yeni aldık." dedi.



"BİNEMEDEN GİTTİ"

Mağdur olduklarını söyleyen Çelik, "Mağduriyetimizi karşılayacaklarını söylediler. İlk duyunca tabi ki çok üzüldüm. Araca daha çünkü biz hiç binemedik. Binemeden gitti." ifadelerini kullandı.



Çelik, aracın kaskosu olmadığını dile getirip "Kendilerine arabanın satışını vereceğiz." diye konuştu.