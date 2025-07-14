Hurdaya dönen araçtan fırladı, can verdi

Bursa'da bariyerlere çarparak paramparça olan otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtan fırladı, can verdi

'nın Kestel ilçesinde 26 yaşındaki Kadir Menteş idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Narlıdere mevkiinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.

Ağır yaralanan sürücü Kadir Menteş ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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