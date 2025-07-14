Hurdaya dönen araçtan fırladı, can verdi
Bursa'da bariyerlere çarparak paramparça olan otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 26 yaşındaki Kadir Menteş idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Narlıdere mevkiinde bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı.
Ağır yaralanan sürücü Kadir Menteş ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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