Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Haberler - İHA 24.10.2021 - 13:23
Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsü Musa T.’nin seyir halindeyken hakimiyetini kaybettiği araç, metrelerce sürüklendikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, hurda yığınına dönen aracın sürücüsünün yaralandığı belirtildi.
Olay yerindeki tedavisinin ardından hastaneye götürülen Musa T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
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