Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar yolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Rafet Öngürü yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu

48 AES 224 plakalı araç sürücüsü Rafet Öngörü’nün önüne çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada omuz, kol ve kaburga kemikleri kırılan sürücü Öngürü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tek taraflı olduğu öğrenilirken, Öngürü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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