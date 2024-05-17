Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen TIR'a çarparak hasar gören TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki TIR Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki kereste yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tamamen ezilen TIR'ın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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