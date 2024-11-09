Hurdaya dönen Tofaş 16 yaşındaki çocuğa mezar oldu

Kazada hurdaya dönen Tofaş'ta bulunan şoför Ahmet Demez ve 16 yaşındaki oğlu Mehmet Demez yaralı olarak çıkarıldı.



Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı 2 şahıs Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Mehmet Demez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Demez’in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.