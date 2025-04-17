HÜRJET bir rekor daha kırdı

Gök vatanın çelik kanadı HÜRJET, yeni bir rekora imza attı.



Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "1.2 Mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından HÜRJET ile ilgili yaptığı paylaşımda, "HÜRJET'in 1,2 mach ile süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil, Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

