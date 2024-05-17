HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, bugüne kadar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde yürütülen test uçuşlarının ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk kez yuvasından ayrıldı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli kilometre taşlarından biri daha dönülüyor.



TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde kağıt üzerindeki çizimlerden gerçeğe dönen ve gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştirecek.



Bu gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesisten ilk kez ayrılacak ve TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapacak.



65 SAAT HAVADA KALDI



Jet eğitim, harbe hazırlık, red aircraft uçağı ve uçak gemisi versiyonları yanında akrotim gösteri uçağı versiyonu da olacak HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerde 56 sorti yapıp 65 saat havada kaldı.



Uçak sistemlerinin geliştirme ve doğrulama testleri yapılarak mevcut limitasyonları açılan HÜRJET'in, zarf genişletme testleri ile kabiliyetleri artırıldı ve bunları gösterme fırsatı buldu. Daha yüksek sürat ve irtifalara çıkan HÜRJET, gökyüzünde daha agresif manevralar yapabilir hale geldi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kullandığı NF-5 uçaklarının yerini ilerleyen dönemde HÜRJET'in alması planlanıyor. HÜRJET, Türk Yıldızları ile kol uçuşu da gerçekleştirmişti.

