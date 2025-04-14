HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" denildi.

