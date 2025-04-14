HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli eğitim uçağı HÜRKUŞ'un yeni boyası ve tasarımıyla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı. Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır. Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya devam edecek" denildi.
#HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzüne havalandı! ✈️— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 14, 2025
Yeni tasarımıyla daha güçlü, daha kararlı ve daha özgüvenli bir şekilde görevine hazır!
Her detayıyla mühendislik vizyonumuzu ve teknolojideki kararlılığımızı yansıtan HÜRKUŞ, geleceğin havacılık projelerine ilham kaynağı olmaya… pic.twitter.com/FdqA6an5ZL
Paylaşımda, HÜRKUŞ'un görüntülerine yer verildi
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