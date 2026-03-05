Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gıda sıkıntısına neden olur mu? Bakan Yumaklı açıkladı

Dünya petrol arzının dörtte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın İran Devrim Muhafızları tarafından ABD ve İsrail saldırılarının ardından kapatılması dünyada enerji ve lojistikte kriz yarattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle gübre tedarikinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı. Yumaklı, risklerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren hazırlık yaptıklarını, gübre stokları anlamında hiçbir problemin olmadığını ifade etti.

“HERHANGİ BİR GÜBRE PROBLEMİ OLMAYACAKTIR”



Bu kapsamda arzı artırma yönünde de tedbirlerinin bulunduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:



"Bunları peyderpey açıklıyor olacağız. Şu an çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stokumuz da imkanlarımız da bağlantılarımız da var. Gıda açısından zaten problemimiz yok. Bu tarz krizlerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren gerekli tedbirleri bütün Bakanlık birimlerimiz olarak aldık. Dolayısıyla da şu anda gönül rahatlığıyla bütün vatandaşlarımıza herhangi bir problemimizin olmadığını, hem gıda arzı hem de tarımsal üretim açısından girdilerle ilgili bir sıkıntımız olmadığını tekrar ifade etmek isterim."