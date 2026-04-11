Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, Türk siyasetinin bir dönem etkili isimleri arasındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cindoruk, siyaset hayatına Demokrat Parti gençlik kollarıyla başladı. 1958 yılında Demokrat Parti'den ayrılan Hüsamettin Cindoruk, Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Cindoruk, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada yargılamalarında 18 eski milletvekilinin avukatlığını üstlendi.

Hüsamettin Cindoruk, Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı. Demokratik siyasal yaşama dönüşle birlikte Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de faaliyet gösteren Cindoruk'un 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasi yaşamı bir kez daha sekteye uğradı.

Hüsamettin Cindoruk, 1983 yılında kurucusu olduğu Büyük Türkiye Partisi ile siyasete geri döndü ancak yeni kurulan partiyi Milli Güvenlik Konseyi kapattı. Cindoruk, aralarında Süleyman Demirel'in de bulunduğu dönemin siyasetçileriyle Zincirbozan'a gönderilenler arasındaydı. Darbe süreçlerinin ardından Hüsamettin Cindoruk 14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

Cindoruk, Genel Başkanlık koltuğunu siyasi yasağının bitmesinin ardından Süleyman Demirel'e bıraktı. Hüsamettin Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Hüsamettin Cindoruk, 17 Nisan 1993 tarihinde 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı nedeniyle bir süreliğine vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini de yerine getirdi.

Cindoruk, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasının ardından Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmadı, Genel Başkanlık koltuğuna Tansu Çiller'in oturmasının ardından DYP'den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu.

Hüsamettin Cindoruk, 1999'da seçimlerde partisinin baraj altında kalması üzerine Genel Başkanlık görevinden ayrıldı. Siyasete uzun bir ara veren Cindoruk, 16 Mayıs 2009 tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin Demokrat Parti çatısı altında birleşmesinde etkin bir rol oynayan Cindoruk, birleşmenin ardından 2011 yılına kadar Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini yürüttü.