Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
11.04.2026 12:33
Son Güncelleme: 11.04.2026 12:58
Hüsamettin Cindoruk bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. (Foto: Arşiv)
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti.
25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen değerlerinin düşmesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüsamettin Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hüsamettin Cindoruk'un vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun.”
HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?
Hüsamettin Cindoruk, Türk siyasetinin bir dönem etkili isimleri arasındaydı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cindoruk, siyaset hayatına Demokrat Parti gençlik kollarıyla başladı. 1958 yılında Demokrat Parti'den ayrılan Hüsamettin Cindoruk, Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Cindoruk, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada yargılamalarında 18 eski milletvekilinin avukatlığını üstlendi.
Hüsamettin Cindoruk, Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı. Demokratik siyasal yaşama dönüşle birlikte Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de faaliyet gösteren Cindoruk'un 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasi yaşamı bir kez daha sekteye uğradı.
Hüsamettin Cindoruk, 1983 yılında kurucusu olduğu Büyük Türkiye Partisi ile siyasete geri döndü ancak yeni kurulan partiyi Milli Güvenlik Konseyi kapattı. Cindoruk, aralarında Süleyman Demirel'in de bulunduğu dönemin siyasetçileriyle Zincirbozan'a gönderilenler arasındaydı. Darbe süreçlerinin ardından Hüsamettin Cindoruk 14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.
Cindoruk, Genel Başkanlık koltuğunu siyasi yasağının bitmesinin ardından Süleyman Demirel'e bıraktı. Hüsamettin Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Hüsamettin Cindoruk, 17 Nisan 1993 tarihinde 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı nedeniyle bir süreliğine vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini de yerine getirdi.
Cindoruk, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasının ardından Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmadı, Genel Başkanlık koltuğuna Tansu Çiller'in oturmasının ardından DYP'den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu.
Hüsamettin Cindoruk, 1999'da seçimlerde partisinin baraj altında kalması üzerine Genel Başkanlık görevinden ayrıldı. Siyasete uzun bir ara veren Cindoruk, 16 Mayıs 2009 tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.
Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin Demokrat Parti çatısı altında birleşmesinde etkin bir rol oynayan Cindoruk, birleşmenin ardından 2011 yılına kadar Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevini yürüttü.