Hüsamettin Cindoruk'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.

Cindoruk'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL BİLGİ ALDI



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşen Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.