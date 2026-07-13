Hüseyin Başaran kimdir, ne iş yapıyor? 8 yıl önce kazada kızını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın hayatı

8 yıl önce yaşanan uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Hüseyin Başaran kimdir , ne iş yapıyor? İşte iş insanı Hüseyin Başaran'ın hayatı.

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Hüseyin Başaran , 1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve yatırımcıdır.

Ailesinin ticaret geleneğini sürdürerek genç yaşlardan itibaren iş hayatına atılan Başaran, Türkiye 'nin önde gelen holdinglerinden Başaran Holding’in yönetimini üstlenmiştir.

Eğitim hayatının ardından iş dünyasının tanıdık simalarından olan Beril Başaran ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Can Başaran ve genç yaşta vefat eden Mina Başaran adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir.

Hüseyin Başaran, iş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra bir dönem Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’da Asbaşkanlık ve yöneticilik görevlerini de yürütmüştür.