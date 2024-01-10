Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında?

Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 1955 yılında Bartın’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini de Bartın’da tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren, dönemin Belediye Başkanı olan babası Davut Fırıncıoğlu ile birlikte yol aldı.



Turizm İşletme, Otobüs İşletmeciliği, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat, Kuyumculuk gibi birçok sektörde aktif iş hayatı olan Fırıncıoğlu, ilk olarak 1994 yılında Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.



2004 yılında DSP İle girdiği Belediye Seçimlerinde Meclis Üyesi olarak seçildi. Aktif olarak başladığı görevi 2009 yılında 1. Sıradan Milliyetçi Hareket Partisi ile girmiş olduğu seçimlerde ilk sırada yeniden seçilerek Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevini sürdürdü.



2023 yılı Milletvekili seçimleri dolayısıyla istifa eden Belediye Başkanı Cemal Akın‘ın ardından, oylamaya sunulan Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak göreve başladı.



Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.