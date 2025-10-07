Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

AK Parti'nin 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili olan Kocabıyık, geçen mart ayında AK Parti'den ihraç edilmişti.



Kocabıyık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI



Kocabıyık gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Hüseyin Kocabıyık'ın evinde arama kararı verildiği ve polis ekiplerinin Ankara'daki evinde arama yaptığı da öğrenildi.



HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?



Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, lisans eğitimi Ankara Üniversitesi DTCF'de tamamlayan Kocabıyık, Anadolu Üniversitesi'nde master yaptı.



Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. hükümetlerle çalıştı.



Çeşitli dergi ve gazetelerde yazar olarak çalışan Kocabıyık, TBMM 25.ve 26 dönem AK Parti İzmir milletvekiliydi.



Kocabıyık, geçen sene partisinden ihraç edilmişti.