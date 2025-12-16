Hüseyin Kocabıyık hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Kocabıyık hakkında sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı.

Kocabıyık’ın "İftira" ve "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

2 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Mahkeme, Kocabıyık’ın "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Çeşitli dergi ve gazetelerde yazar olarak çalışan 62 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, TBMM 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekilliği yaptı.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tamamlayan Kocabıyık, Anadolu Üniversitesi'nde de master yaptı.

Kocabıyık, 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. hükümetlerle çalıştı.

Kocabıyık, geçen sene partisinden ihraç edilmişti.