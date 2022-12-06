Hüseyin Örs kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün biyografisi

İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs 18 Ekim 1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ahmet, anne adı Havva'dır.



1981 yılında Trabzon Lisesi'nden 1985'te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) FEF Matematik Bölümü'nden mezun oldu.



1986'da Giresun Kız Meslek Lisesi'nde Öğretmen olarak meslek hayatına atılan Hüseyin Örs, 1987'de KTÜ Bilgisayar Programcısı olarak göreve başladı. 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan oldu. 1991'de YASED İnceleme Yarışmasında Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Çevre Amaçlarının Uyumlaştırılması isimli çalışması ile Türkiye Birincisi oldu. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1998'de KTÜ'de İktisat Doktora Programını tamamlayarak İktisat Doktoru, 1999'da Öğretim Görevlisi oldu. 2000'de askerliğini yaptı.



2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2009'da 1461 TRABZON Futbol Kulübü Başkanlığına seçildi. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu.



2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 2015 seçimlerinde de Milletvekili adayı oldu. KTÜ İİBF'de Dr. Öğretim Üyesi iken 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 27. Dönem Trabzon Milletvekili seçildi.



Hüseyin Örs evli ve 1 çocuk babasıdır.