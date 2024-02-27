Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan Cadı filmi 26 Nisan'da vizyonda

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan "Cadı" filmi 26 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Erman Bostan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin yapımcılığını WOW STUDIOS üstlendi. Filmde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.

Naşit Nefi Efendi'yi Furkan Andıç, Fikriye'yi Buse Meral'in oynadığı filmde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer yer alıyor. Filmin müziklerinde Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva'nın imzası bulunuyor.