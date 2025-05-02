Hüseyin Yayman kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın hayatı

Hüseyin Yayman, ilk ve ortaöğrenimini Hatay’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türkiye’nin İdari Reform Tarihi isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı.



Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yapan Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.



Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR Araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalıştı. Başta AK Parti olmak üzere Türk siyasal hayatı, milliyetçilik ve demokrasi tarihi ile devlet reformu konularında akademik ve bilimsel çalışmalar yaptı. Gazetelerin yorum sayfalarında siyasal analizler yazdı.



25. dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı.



27. ve 28. dönemde AK Parti Hatay Milletvekili seçildi. Halen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir.



23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen AK Parti 8. Olağan Kongresi’nde MKYK Üyesi olan Yayman, aynı zamanda Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.



İyi düzeyde İngilizce bilen Yayman, evli ve iki çocuk babasıdır.