Husiler İsrail'i hipersonik füzeyle vurdu

Husilerin Sözcüsü Yahya Sare, saldırının 2 bin kilometreyi 11,5 dakikada kateden yeni hipersonik balistik füzeyle yapıldığı söyledi.



İsrail önce füzenin açık alana düştüğü duyurdu. Ardından İsrail ordusu, füzenin muhtemelen havada parçalandığını, parçalarının tarlalara ve yakınlardaki bir tren istasyonuna düştüğünü belirtti.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



İBRAİL'İN İÇ KESİMİNE ULAAN İLK FÜZE



Husilerin attığı füzeler bugün kadar İsrail'in iç kesimine ulaşmamıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Husilere ağır bir bedel ödeteceğini söyledi. Haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in Temmuz'daki misilleme saldırısını hatırlattı.



İsrail'in Hudeyde Limanı'na misilleme saldırısında 6 kişi ölmüş, 80 kişi yaralanmıştı.



İsrail topraklarına ulaşan tek Husi füzesi, Mart'ta Kızıldeniz'deki liman kenti Eylat yakınlarına düşmüştü.



Husiler Temmuz'da Tel Aviv'i dronla vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Husilerin Sözcüsü, Hamas'ın İsrail baskınının yıldönümü yaklaşırken İsrail'in daha fazla saldırı beklemesi gerektiğini söyledi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA



Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Hamas'ın yaklaşık bir yıldır verdiği kayıplara rağmen İsrail'le savaşı sürdürmek için bolca kaynağı olduğunu söyledi.



Fransız Haber Ajansı AFP'ye röportaj veren Hamdan, kayıpların karşılığında tebrübe edindiklerini ve yeni kuşakları direnişe kattıklarını belirtti.



İsrail SAvunma Bakanı Yoav Galant, Hamas'ın Gazze'de askeri bir oluşum olarak artık varolmadığını iddia etmişti.



Hamas yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Netanyahu'ya savaşı bitirmesi için yeterince baskı yapmadığını söyledi.



Bunun yerine Washington'ın İsrail'i aklamaya çalıştığını ileri sürdü.







