Husiler'den Türk gemisine saldırı | Dışişleri: Yemen açıklarında füze saldırılarını kınıyoruz

Yemen açıklarında Husiler tarafından bir Türk gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Husiler'den Türk gemisine saldırı | Dışişleri: Yemen açıklarında füze saldırılarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı,  açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

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