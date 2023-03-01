Hüsniye Keskinbaş'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 15 Ekim 2022 günü, Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi.



Gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, vücudunda ağır darp izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ’da yaşayan ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu tespit edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda katil zanlısı olarak Nadir Üstün ve ona yardım ettiği belirtilen Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

