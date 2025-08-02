Husumet kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Kumlubel Parkı'nda meydana geldi.

Parkta karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



Enes Ö. (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) silahla vurularak yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Karın bölgesine 2 kurşun isabet Volkan Taşdelen, yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybederken, Enes Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



3 GÖZALTI

Polis, silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheliler Umut U. (35), Ahmet D. (18) ve Cevdet D.’yi (35) kısa sürede yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.