Husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2’si ağır 7 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.



Bahçelievler Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan 2'si ağır 7 kişi Erzin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.