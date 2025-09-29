Husumetli aileler çatıştı, bir kadın öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde husumetli komşu ailelerin tartışması kanlı bitti.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ve bir süredir husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.



Olay büyüdü, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Çatışmada 63 yaşındaki Leyla Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ağır yaralı Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olaya karıştığı öne sürülen ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.