Husumetli aileler düğünde birbirine girdi: 6 yaralı

Kavgada F.G., K.G., S.T., E.T. ve B.T. taş, tekme ve yumruklarla yaralanırken, İ.T. ise S.T.’nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla omzundan yaralandı.



Kavgada 2 otomobilin camları da atılan taşlardan zarar gördü.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, S.T. gözaltına alındı.



Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.(DHA)