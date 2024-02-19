Husumetli aileler düğünü kana buladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir düğünde husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla, iki kadın ise darbedilerek yaralandı.

Husumetli aileler düğünü kana buladı

'de husumetli iki aile düğünü kana buladı.

Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi.

Husumetli aileler düğünü kana buladı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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