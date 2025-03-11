Husumetli ailelerin kavgasına 6 tutuklama
Diyarbakır'da ev nedeniyle husumetli olan iki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi öldü. Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.
Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'nde bir ev nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Bazı araçlar da ateşe verildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kavgaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Türkiye
- Diyarbakır
- Tutuklama