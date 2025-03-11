Husumetli ailelerin kavgasına 6 tutuklama

Çermik ilçesi kırsal Dikyol Mahallesi'nde bir ev nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Bazı araçlar da ateşe verildi.