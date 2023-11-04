Husumetli ailelerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen olayda kendisine 'hırsız' diyerek iftira attığını iddia eden Doğukan Ç., Muhammed Berat A.'yı ailesinin yanında bıçakla yaraladı. Muhammed Berat A. Olayın ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan Doğukan Ç. Polis tarafından gözaltına alındı.



İddiaya göre, hakkında iftira atıldığını öne süren Doğuhan Ç., babası Fuat Ç.'yi de yanına alarak Muhammet Berat A. ile konuşmaya gitti. Doğuhan Ç. ile babası Fuat Ç. ve karşı taraftan Muhammet Berat A. babası Serkan A. (48) ve kardeşi Serdar Kadir A. (16) arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Doğuhan Ç., yanında getirdiği bıçakla Muhammed Berat A.'yı bileğinden, kalçasından ve karnından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.



Muhammed Berat A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken Doğuhan Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Kavga sırasında taraflara ait bir otomobilin camları kırılırken araçta maddi hasar oluştu.



Olayın ardından tarafların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.