Husumetli iki kayınbiraderini öldürdü

Yenidere Mahallesi 2. TOKİ konutlarında Özkan Gitmez ile ağabeyi Ahmet Gitmez, evlerine gittikleri sırada kız kardeşleri B.G.’nin (30) eşi Mehmet Güngen ile karşılaştı.



Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Güngen’in kardeşleri Muhammet ve Kemal Güngen’in de olay yerine gelmesiyle tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Özkan ve Ahmet Gitmez, enişteleri ve onun kardeşlerinin tabancalarla açtığı ateş sonucu vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Güngen kardeşler kaçarken, yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.



ARAÇ YOLDA ARIZALANDI



Yaralı iki kardeşin hastaneye götürüldüğü hafif ticari araç yolda arıza yapınca Özkan Gitmez taksiyle, Ahmet Gitmez de çağırılan ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



3 çocuk babası Özkan Gitmez ile 4 çocuk babası ağabeyi Ahmet Gitmez'in cenazesi dün Yenidere Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Lalaşahin Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Mehmet, Muhammet ve Kemal Güngen kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.